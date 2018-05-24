第二台少5000日圓！任天堂於日本推Nintendo Switch加購方案

為了吸引更多人加入Nintedo Switch遊玩行列，任天堂稍早宣布在日本推出僅包含Nintendo Switch主機本體、左右手控制器Joy-Con、手套繩配件的組合，讓已經擁有一台Nintendo Switch的家庭可擴充第二台主機增加多人遊玩體驗。

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由於Nintendo Switch支援多螢幕連動對戰功能，但一般家庭應該不太會接連購買兩組Nintendo Switch進行遊玩。不過，為了讓更多人加入遊玩行列，任天堂在日本地區推行僅包含Nintendo Switch螢幕主機本體、左右手控制器Joy-Con、手套繩配件的組合，藉此讓家族成員可以輕易地透過第二台主機加入更多共遊人數。

因為組合內並未包含左右手持控制器Joy-Con的握把配件、TV輸出底座與HDMI線，以及5V輸出充電器，使得整體售價可額外降低5000日圓，讓玩家可透過24980日圓 (約8330元)就能夠入第二台Nintendo Switch，讓更多家庭成員、朋友能加入遊玩體驗。

不過，目前此方案僅先在日本地區推行，暫時還沒有計畫在其他海外市場推出。

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