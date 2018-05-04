PS4評價最高！《戰神》上市3天狂賣310萬套共52億3900萬元

索尼互動娛樂宣布，由Santa Monica Studio製作團隊打造的PlayStation 4平台獨佔遊戲《戰神 (God of War)》，在上市銷售3天內總計累積超過310萬套銷售量，成為PlayStation 4平台目前銷售數量成長速度最快的索尼互動娛樂全球工作室所屬遊戲作品。

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相比去年由Guerrilla Games推出的《地平線：期待黎明 (Horizon Zero Dawn)》，在上市兩週內於全球累積超過260萬套銷售數量，同時創下新台幣43億9400萬元銷售金額，在今年4月20日至4月22日期間銷售的《戰神》，更在短短三天內累積超過310萬套銷售數量，總計創下新台幣52億3900萬元的銷售金額 (包含實體光碟與線上下載版本總和)。

而《戰神》銷售表現不僅一舉超越《地平線：期待黎明》，更大幅超越過去由Nauhty Dog推出的《秘境探險4》、《最後生還者》等作品銷售表現，同時也成為目前PlayStation 4推出以來評價最高的遊戲作品之一，同時也讓主角克雷多斯身影在眾多玩家心中留下深刻印象。

此外，此次遊戲中讓玩家操作克雷多斯帶領兒子阿特柔斯，在各個挑戰中展現親子互動的劇情及玩法也獲得不少玩家好評。

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