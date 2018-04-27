AI無所不在！ KKBOX全新運動節奏歌單上線

2018-04-27 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



運動時有音樂陪伴已是必須，線上音樂串流服務不斷進化，更成為運動時聰明的訓練好夥伴。KKBOX站內曲風情境「愛運動」目前已有超過500張各式運動歌單，從慢跑、健身到瑜珈都能找到適合的音樂，近期KKBOX研究中心更透過AI技術分析龐大的音樂曲庫資料，進行篩選及分類，並與專業編輯群合作，針對音樂品味與歌曲調性的審核，幫使用者挑選出18張的BPM（Beats Per Minute，每分鐘節拍數）跑步音樂歌單（https://kkbox.fm/v12Rny），包含不同語系，並將歌單以不同快慢的BPM區隔，分為快走區間、暖身區間、燃脂區間、有氧區間、馬拉松配速區間以及無氧區間，讓音樂更能幫助提升運動效率。