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AI無所不在！ KKBOX全新運動節奏歌單上線

2018-04-27 11:07聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

運動時有音樂陪伴已是必須，線上音樂串流服務不斷進化，更成為運動時聰明的訓練好夥伴。KKBOX站內曲風情境「愛運動」目前已有超過500張各式運動歌單，從慢跑、健身到瑜珈都能找到適合的音樂，近期KKBOX研究中心更透過AI技術分析龐大的音樂曲庫資料，進行篩選及分類，並與專業編輯群合作，針對音樂品味與歌曲調性的審核，幫使用者挑選出18張的BPM（Beats Per Minute，每分鐘節拍數）跑步音樂歌單（https://kkbox.fm/v12Rny），包含不同語系，並將歌單以不同快慢的BPM區隔，分為快走區間、暖身區間、燃脂區間、有氧區間、馬拉松配速區間以及無氧區間，讓音樂更能幫助提升運動效率。

除了歌單再進化，KKBOX也積極與穿戴式裝置合作，包括與Garmin合作，打造出第一款內建獨立音樂播放功能的Forerunner 645 music，內建KKBOX小工具，可儲存高達500首歌曲，運動時就能透過手錶直接播放預先設定好的歌單。另外，KKBOX也宣布支援Apple Watch全新的下載模式，儲存容量有多少就可以下載多少歌曲到Apple Watch上離線收聽，目前透過這兩種穿戴裝置都能讓使用者不需隨身攜帶手機就能聽音樂，運動更輕鬆無負擔。

KKBOX運用AI推出BPM歌單，貼近跑者的不同跑速需求。圖／KKBOX提供
KKBOX運用AI推出BPM歌單，貼近跑者的不同跑速需求。圖／KKBOX提供
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Garmin Forerunner 645 Music內建KKBOX小工具，可自...
Garmin Forerunner 645 Music內建KKBOX小工具，可自行下載歌單，隨時隨地選擇喜愛的歌曲陪跑。圖／Garmin提供
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Garmin Forerunner 645 Music內建KKBOX小工具，可自...
Garmin Forerunner 645 Music內建KKBOX小工具，可自行下載歌單，隨時隨地選擇喜愛的歌曲陪跑。圖／Garmin提供
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若使用的是Apple Watch Series 3（GPS + Cellular...
若使用的是Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）版本，將可直接串流播放Apple Music的音樂。圖／蘋果提供
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KKBOX支援Apple Watch全新下載模式，儲存容量有多少就可以下載多少歌...
KKBOX支援Apple Watch全新下載模式，儲存容量有多少就可以下載多少歌曲到Apple Watch上離線收聽。圖／KKBOX提供
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