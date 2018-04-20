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開箱／《任天堂實驗室 (LABO)》 創造Switch各類趣味互動玩法

2018-04-20 20:52楊又肇

任天堂稍早宣布從即日起開放銷售《任天堂實驗室 (LABO)》系列遊戲套件組，分別推出包含釣魚、房子、遙控車、摩托車與鋼琴在內5種基礎玩法，同時能結合不同組合創造更多趣味互動玩法的Variety Kit套件組，以及可背負在身上，透過拉線連動模擬機器人動作的Robot Kit套件組。

▲《任天堂實驗室 (LABO)》系列遊戲套件組
▲《任天堂實驗室 (LABO)》系列遊戲套件組
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如同先前說明，任天堂表示《任天堂實驗室》採用厚紙板設計的原因，除了在於容易取得、方便再次回收使用與呼應環保意識之外，同時也是以許多人小時候透過紙箱組裝各類「玩具」的趣味玩法，藉此讓使用者在組裝過程感到樂趣，同時也能藉此增進家庭親子互動感受。

如果使用者在遊玩過程不小心將厚紙板組裝配件弄壞，或是因為手汗等影響造成損毀，任天堂官方其實也在《任天堂實驗室》官網提供各類套件組的厚紙板配件PDF檔，讓使用者能透過印表機列印後，黏貼在厚紙板上重新切割組裝 (只是實際製作精美程度可能就與原本印製版本不同)。

此外，為了讓玩家有更多製作配件樂趣，任天堂除了建議玩家可透過手繪方式為厚紙板配件著色，官方也同步推出任天堂遊戲相關主題的紙膠帶、貼紙，方便使用者為厚紙板配件裝飾 (編按：不過，如果沒有特別必要的話，其實紙膠帶、貼紙配件可以考慮選購就好，畢竟只是裝飾用途…)。

▲兩種套件組加起來的盒裝大小約與20吋行李箱相近，重量也因為收納多張厚紙板而略顯...
▲兩種套件組加起來的盒裝大小約與20吋行李箱相近，重量也因為收納多張厚紙板而略顯沈重
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▲《任天堂實驗室》標榜組裝、樂趣與學習三大體驗
▲《任天堂實驗室》標榜組裝、樂趣與學習三大體驗
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由於目前任天堂尚未在台灣地區推行《任天堂實驗室》套件組，因此目前僅有坊間廠商如普雷伊自行引進銷售，而遊戲內容本身仍僅支援日文、英文、法文、德文、義大利文與西班牙文6種語言介面，但實際上並不會影響整體遊玩體驗。

在Variety Kit套件組內，總計包含28張厚紙板、3張反光片、3張海綿片，以及包含繩子、大小橡皮筋與滑動環等配件，而Robot Kit套件組則包含4張特殊紙板、19張厚紙板、1張反光片與包含7條繩子、滑動環等配件。其中組裝時間依據遊戲內容，以及厚紙板配件數量與複雜度而異，最短約在10分鐘即可組合完成，最長則可能要花費240分鐘組合 (組合完大概也懶得玩了…)。

而組合好的厚紙板配件，最大困擾其實不是可能會在遊玩過程損壞，反而是在不玩的時候如何收納 (特別是Robot Kit套件組配件相對「龐大」)，甚至家中如果有養貓或狗等寵物的話，或許還可能在不留意時候「慘遭毒手」。

▲由於目前台灣尚未引進，因此目前支援語言仍以日文為主，其他也可以選擇英文、法文、...
▲由於目前台灣尚未引進，因此目前支援語言仍以日文為主，其他也可以選擇英文、法文、德文、義大利文與西班牙文等語言介面
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▲牽連套件組的繩子、滑動環等配件，以及讓Joy-Con紅外線模組發射訊號折射用的...
▲牽連套件組的繩子、滑動環等配件，以及讓Joy-Con紅外線模組發射訊號折射用的反光片
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▲厚紙板本體…
▲厚紙板本體…
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▲光是全部組裝的話，應該就要花上一整晚的時間，組裝完畢應該也是要等到明天才有力氣...
▲光是全部組裝的話，應該就要花上一整晚的時間，組裝完畢應該也是要等到明天才有力氣遊玩了吧？
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▲以Variety Kit套件組為例，最短組裝時間約為10分鐘，但最長時間可能要...
▲以Variety Kit套件組為例，最短組裝時間約為10分鐘，但最長時間可能要長達210分鐘，而Robot Kit套件組甚至要花費長達240分鐘的組裝時間
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《任天堂實驗室》其實是任天堂呼應當時推出Nintendo Switch時的承諾，將會在既有玩法中創造更多元的樂趣，同時也透過厚紙板製作方式，讓Nintendo Switch可因為更多「配件」產生不同遊玩樂趣，並且讓Nintendo Switch控制器Joy-Con內建紅外線感應器、趨近感應器、陀螺儀或震動馬達的元件可同時發揮功用，進而創造其他家用電玩主機所無法達成遊玩體驗，而非只是一昧追求高畫質、絢麗畫面表現，而是真正能讓玩家在遊玩過程獲得樂趣，甚至能與眾人、家人一起同樂。

在未來規劃中，任天堂計畫藉由與新創團隊合作，預計在今年秋季以前徵集更多創意想法，讓Nintendo Switch藉由厚紙板創造更多遊玩可能性，並且將在評估之後讓這些新創團隊貢獻想法成真，或許未來將成為全新配件產品，或是透過《任天堂實驗室》套件組方式呈現。

▲除了既有玩法，任天堂更希望玩家能透過厚紙板組裝、搭配挖掘更多趣味玩法
▲除了既有玩法，任天堂更希望玩家能透過厚紙板組裝、搭配挖掘更多趣味玩法
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▲雖然Robot Kit套件組僅有一組遊戲，但其實身上套件也可以用來對應模擬DJ...
▲雖然Robot Kit套件組僅有一組遊戲，但其實身上套件也可以用來對應模擬DJ動作，或是模擬成怪獸破壞遊戲中的場景，而本身則是能實現每個小男孩 (或男人)心中期望操作機器人的夢想
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《任天堂實驗室》官方介紹影片：

任天堂Nintendo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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