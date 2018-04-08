虛擬實境體驗美景 紐約時報廣場飄台灣味

2018-04-08 12:14 中央社 紐約7日專電



圖為紐約時報廣場。報系資料照 記者許振輝／攝影 分享 facebook 體驗寶島美景，不必到台灣也能身歷其境。觀光局駐紐約辦事處今天在時報廣場擺攤，以虛擬實境（VR）健身自行車讓紐約客「穿越時空」到台灣，許多人體驗後大呼過癮。

「虛擬實境VR單車遊台灣」活動7日在時報廣場美國廣播公司（ABC）電視牆前廣場舉行，民眾透過頭戴VR眼鏡、騎乘健身自行車體驗台灣美景，視角可自由轉動，飽覽九份、野柳及日月潭360度風光。

現場除了5台自行車供民眾體驗，還備有以綠幕為背景的「VIP專車」。下午4時30分開始，VIP專車騎乘畫面即時投射在ABC電視牆上，途經時報廣場的遊客也能看到台灣引以為傲的自然風光。

這是繼去年12月「跨洋畫愛心」後，交通部觀光局駐紐約辦事處再度在時報廣場舉辦大型活動，將台灣介紹給紐約客與國際遊客。

週末的時報廣場人潮洶湧，VR單車的新奇體驗吸引不少遊客目光，許多人邊騎車邊搖頭晃腦，投入的模樣十分逗趣。

初次體驗VR單車的華裔學生劉露西（Lucy Liu）受訪時讚嘆台灣風景美麗，表示邊騎車邊用VR看風景的體驗很新鮮，令人有興趣親身造訪台灣。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文表示，觀光局運用最新科技，以VR將台灣美景介紹給國際，引起紐約客和國際遊客的注意，是有意思也有創意的做法。

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思說，台灣地形多樣，自行車道非常完善，適合休閒和舉辦專業自行車賽，台灣自行車登山王挑戰（Taiwan Kom Challenge）更被譽為世界10大最困難自行車挑戰賽之一，非常值得全世界旅客到台灣親身體驗。

除了VR單車，現場攤位還有互動遊戲及旅遊諮詢服務，並提供4張紐約台北來回直飛機票，分別贈予傍晚活動結束前抽出的2名幸運兒，和社群網站拍照打卡吸引按讚數最多的前2名網友。