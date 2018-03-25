技術成熟 VR已可現場直播

2018-03-25 14:43 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／洛杉磯報導



科技發展使2D平面電影越來越得以3D立體效果呈現在觀眾面前，而以更加沉浸方式呈現的虛擬現實（Virtual Reality）影片，也在市場上初露鋒芒。事實上，由特定攝像機拍攝的影片，在快速轉化成VR影片的技術已經很成熟。

華資公司「數字王國」（Digital Domain）洛杉磯分部虛擬現實研究開發主任Ben Carlin說，實時捕捉的影像，只需幾秒鐘就可以轉化成VR影像；人們可以配戴VR設備，獲得沉浸式的觀感體驗，現在技術已經可以做到現場直播的VR影像。

創造VR影像的關鍵，是利用一個有七個鏡頭的攝像頭，拍攝上下左右360度的影音，再把七個攝像機拍攝的畫面「縫接」在一起。他將這個攝像機稱作「Kronos」，他演示說，放置在客廳的攝像頭傳輸至工作室，可以實時將影音轉化為VR格式，觀眾可以同步觀看。目前在電影製作中，也可以看到有越來越多製作人願意嘗試VR影片的製作。

然而，之所以VR技術還沒有普及到每個家庭或是每部電影，是由很多元素決定。例如昂貴的VR頭盔售價不菲，日前Oculus公司剛推出一部售價200元、較為便宜的VR頭盔。還有觀眾利用VR觀看內容的意識還不高，他舉例說，現在Youtube上有些內容有VR版本，但是大家都沒有注意到。另外，製作更多VR內容，也可以促進人們對這種技術的認識。

目前市面上已經有各種將平面視頻，實時轉化成VR影片的軟件，如Vahana VR、Delight VR。這樣的軟件一年使用費約2000元左右，一個月費用約800元。

Carlin說，虛擬現實的發展還處在初期，實現每家每戶的普及使用還需要時間，目前VR的發展方向還不確定。像電影如「銀翼殺手」、「Blade Runner」中描述的VR場景會實現嗎？他自己是個VR迷，希望會看到這一天的到來。