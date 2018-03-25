華資科技「復活」鄧麗君 歌迷讚嘆

2018-03-25 14:45 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／洛杉磯報導



2013年9月舉行的周杰倫演唱會，當場數萬名觀眾見證了歌唱巨星鄧麗君的「復活」，她與周杰倫隔空對唱「你怎麼說」、「紅塵客棧」和「千里之外」三首歌曲，令人難忘。當時舞台上的鄧麗君活靈活現，體態清晰，真假難辨。負責該「復活」的華資科技公司「數字王國」（Digital Domain）表示，其實這種影像呈現技術已存在幾百年，實現這項全息投影（Hologram）技術最大的難處，其實是對人的數字合成部分。

數字王國洛杉磯分部公關主任Allison Citino說，當時負責周杰倫演唱會上創造虛擬鄧麗君的是公司的香港總部，當時製作團隊裡的40多人，花費了大概兩個月時間完成，主要有兩個部分，一是鄧麗君影像的合成。通過對鄧麗君現有的影視資源修復和數字製作，將其體態和面部表情一點點用電腦合成，這是最費時間和人力的，也是整個項目花錢最多的地方。

等到影片修復完成，就剩下搭建舞台道具部分。Citino展示了這種影像投影的原理，首先影片通過舞台上方的投影儀，投射至舞台前側下方的鏡面上，再通過反射投至舞台上。舞台上面設有45度角傾斜的半透明紗布，而在舞台背景相對昏暗的情況下，會形成一種光源和背景疊加的錯覺，這也會增加投影呈現的「深度」，這也就是為什麼鄧麗君在舞台上如此立體、真實的原因。這個技術其實已經存在幾百年，被廣泛用於舞台和魔術表演中。

這種全息影像技術隨著科技不斷進步，也在不斷改善中，為觀眾呈現更加逼真的效果。2015年5月9日，適逢鄧麗君逝世20周年，鄧麗君文教基金會與數字王國合作，在台北小巨蛋上推出鄧麗君虛擬演唱會，利用科技復原鄧麗君，在觀眾面前逼真還原她的體態，令不少人動容。

數字王國還用該技術「復活」了美國說唱歌手Tupac Shakur，讓他與其他歌手一起演唱。數字王國憑藉此項創作獲得了2012年戛納國際創意節獎（Cannes Lions International Festival of Creativity ）Titanium Lion Award。

全息影像技術復原已經逝去的演員、歌手，對於歌迷和觀眾來說，無疑令人興奮。但同時也引起關於版權方面的討論，如利用全息投影商演，收入如何分配；這種對於逝者容貌、體型的借用，是否經過逝者家人同意，民眾是否擁有轉載演出的權利等。而鄧麗君家人曾經對某些商家濫用鄧麗君形象提訟過，數字王國工作人員稱，在研發鄧麗君虛擬影像時，已經經過其家人授權，完全合法。