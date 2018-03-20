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玩過《地鐵跑酷》嗎？Google Play第一個下載量破10億的遊戲

2018-03-20 07:24楊又肇

由丹麥遊戲團隊Kiloo Games所打造手機遊戲《地鐵跑酷 (Subway Surfers)》，稍早宣布已經在Google Play服務平台達成10億下載量里程碑，同時也成為在Google Play達成此項里程碑記錄的遊戲作品。

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根據Kiloo Games公布消息，從2012年10月發行的《地鐵跑酷》，在過去將近6年時間內總計累積10億下載量的里程碑，同時更成為Google Play服務名稱正式啟用後第一個達成10億下載量的遊戲作品。

《地鐵跑酷》分別在Android、iOS平台上發行，採取類似《Temple Run》的玩法形式，並且藉由App內購買方式獲利，在2015年時候在Android、iOS總計累積3.5億次下載量，而2016年則略微下滑，僅達3.3億次下載量，去年則使下載量衝到4億次。

此次宣布在Google Play達成下載量達10億的里程碑，顯示有更多玩家持續加入遊玩此款遊戲，同時在去年平均每天維持高達2000萬人的熱衷遊玩人數，並且在App Annie 2017年度報告中被評為最多人下載遊戲作品。

除了推出《地鐵跑酷》，Kiloo Games另外也藉由《Dawn Bringer》與《Spellbinders》等不同類型遊戲吸引玩家遊玩，藉此擴展更多遊戲市場。

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Google手機遊戲

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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