體育署籌辦首個校園電競聯賽 3/19開打

2018-03-16 14:08 中央社 台北16日電



教育部體育署與TESL台灣電子競技聯盟合作籌辦的「英雄聯盟」校園電子競技聯賽，同時也是台灣第一個由教育部體育署指導的校園電子競技聯賽，預計於3月19日開打。

立法院於2017年11月三讀通過「運動產業發展條例」部分條文修正案，將電子競技業、運動經紀業納入運動產業，在電子競技運動正名後，教育部體育署積極推動各項比賽。

TESL台灣電子競技聯盟與中華民國電子競技運動協會（CTESA）在校園電競深耕多年，本次英雄聯盟校園電子競技聯賽（League of Legends SchoolChampionship，LSC）將由台灣電子競技聯盟主辦，並由教育部體育署、中華民國電子競技運動協會，與台灣競舞娛樂（Garena）、銳玩遊戲（Riot Games）共同指導。

107學年度英雄聯盟校園電子競技聯賽（LSC）將於2018年3月19日正式開賽，以台灣大專院校暨高中職校隊為聯賽對象，鼓勵學校官方配合相關電競職能課程並成立電子競技校隊。

TESL表示，與以往自由報名的校際盃性質不同，英雄聯盟校園電子競技聯賽所有參賽隊伍皆會由官方甄選，以「校隊」的形式參加，是一項長期且穩定的賽事，藉此孕育出更多新生代選手，未來將會與LMS職業聯賽、ECS菁英挑戰聯賽等串聯，提供更完整的電競聯賽選秀制度，同時也能幫助退役的職業選手接受學校聘用，擔任講師或教練，讓職業電競選手的職場生涯有更多的保障及出路。

TESL指出，目前英雄聯盟校園電子競技聯賽甲組參賽校隊為19隊，乙組同樣有19支隊伍即將開賽，本屆總計有38所大專院校與高中職參加，觸及人數在16萬人以上。