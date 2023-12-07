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新聞眼／最低工資法趕大選前闖關 照出蔡政府假面

聯合報／ 本報記者屈彥辰
勞工作為總統心中最軟的一塊，蔡政府雖然過去7次調漲基本工資，但勞陣質疑，最低工資法卻只聞樓梯響，不見人下樓。示意圖。圖／聯合報系資料照片
勞工作為總統心中最軟的一塊，蔡政府雖然過去7次調漲基本工資，但勞陣質疑，最低工資法卻只聞樓梯響，不見人下樓。示意圖。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統二○一六年競選時曾說，「勞工是我心中最軟的一塊」，令許多勞工感到「揪甘心」，願意相信這位中華民國憲政史上的第一位女總統，勞工權益必被關注，政府不再與資方沆瀣一氣。然後，就沒有然後了。

拖延了七年多，最低工資法趕在總統大選前闖關，正如一面照妖鏡，照出蔡政府的假面。

最低工資法草案自二○一九年來，便被冷凍在行政院，蔡政府所有注意力放在新冠疫情、高端疫苗快篩雞蛋，若非臨近明年大選，最低工資法草案恐繼續躺在乏人問津的冰庫。

最低工資法草案今付黨團協商，朝野各有建議，國民黨大方向全力支持，將在黨團協商當中，就爭點逐一解決。民眾黨、時代力量希望明文規定最低工資的調漲幅度，不得低於消費者物價指數的年增率，保障弱勢勞工族群的基本購買力。

朝野今就草案爭點討論、排除，使草案的政策效果更臻完整，明有望三讀，讓勞工權益獲進一步保障。

然而，說也諷刺，最低工資法如同勞保年金改革一樣，總要等到了選舉，民進黨政府才想起勞工朋友們亟待關愛的眼神。該說所幸有選舉，還能映射出民進黨的良心，照破充滿盤算的假面？還是選舉猶如照妖鏡，令充滿政治盤算的真面目無所遁形？

儘管是勞工朋友喜聞樂見、樂觀其成的結果，但一切遲了七年多，蔡政府的任期尾聲才想起心中最軟的那塊。

莫忘勞工苦人多，民進黨選舉前的良心發現，盼是勞工朋友的一陣恩惠之雨，而非澆熄希望之火的冰冷風雨。至少在卸任之前，以一個華麗落款，為八年任期留下「雖不完美，但勉強可接受」的結尾。

最低工資法 高端疫苗 蔡英文 快篩 雞蛋 年金改革 勞保年金

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