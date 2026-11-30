11月全球股市大震盪跌多漲少，僅印度、巴西、印尼、法國股市維持正報酬，以印度股市上漲13.2%表現最佳，觀察投信發行199檔新台幣計價主級別海外股票基金中僅29檔正報酬，統計短、中、長期各期間績效維持正報酬的海外基金11月以來表現，其中前三名都印度基金，分別是群益印度中小、瀚亞印度、群益大印度。整體來看，印度與生技基金表現相對佳，投資人可留意。

群益投信海外研究團隊表示，近期全球科技與半導體族群面臨賣壓，也驅動資金擴散到落後補漲股市與非科技族群防禦性題材。今年印度股市表現承壓，不過在政府研議取消或調降長期資本利得稅、企業財報表現穩健等利多加持下，資金逐步回流印度，同步推升印度股市漲勢。

而生技醫療族群除具備防禦特性，評價面亦具備吸引力，因此迅速成為資金焦點。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，今年來印度股市表現受壓抑，不過近期在全球金融市場深陷科技股沉重賣壓之際，印度憑藉經濟前景及企業獲利皆亮麗等優勢，表現相對出色。目前印度股市評價面處於20年相對低點，且外資持股部位極輕，在基本面穩健做為底氣下，外資有望重新進駐，因此可樂觀看待印度後市表現。後市來看，預期在資金面、基本面持續好轉下，印度補漲可期。