國際金價11月每盎司跌破3,500美元關卡後，投資人權衡美國聯準會進一步升息的可能性，金價在逢低承接買盤拉抬反彈越過3,600美元。法人指出，短線回檔主要反映機構獲利了結與持倉調整，並未改變全球央行持續去美元化與地緣政治避險的長線結構。面對金價重啟波段的關鍵轉折點，具備「價格乘數效應」的黃金礦業股可望迎來估值修復契機。

兆豐投信表示，隨著聯準會緊縮預期漸趨消化、美債殖利率回落，黃金市場的逢低買盤或將逐步浮現。展望2026年底至2027年全球政經局勢仍具不確定性，長線支撐結構依舊存在，投資人可把握近期金價與金礦股震盪整理期間，採取逢低分批或定期定額策略進場，靈活掌握未來的行情契機。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮指出，黃金短期仍受到實質利率偏高及美元強勢壓力，但結構性需求以及未來實質利率回落預料可支撐金價，因此將黃金評等調升至「具吸引力」。中國信託投信指出，國際經貿衝突反覆，美國債務又持續攀升，全球央行儲備資產中的黃金比重，已由2023年的16%提升至2025年的27%。

中信金屬及礦業（009830）經理人施絜心表示，009830追蹤標普金屬及礦業精選行業指數不是近期才推出的新指數。美國市場早在2006年就有ETF追蹤這項指數，到現在已累積約20年的實際運作紀錄。這段期間經歷金融海嘯、大宗商品價格下跌、疫情衝擊和升息循環等多次景氣變化。投資人可以從長期的歷史表現，看指數在不同市況下的走勢，比只看短期回測更有參考價值。