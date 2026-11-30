近期全球股市波動明顯放大，聯準會偏鷹派訊號、AI資本支出回報疑慮與科技股評價修正交錯，市場風險偏好一度快速降溫。野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，目前市場並非否定AI長期趨勢，而是從過去追逐成長故事，檢驗企業獲利、現金流與資本效率，科技股也進入基本面與評價重新定價階段。

AI仍是全球股市最重要的結構性主軸。張繼文指出，近期即使科技股大幅震盪，AI產業基本面仍具支撐，最新大型AI晶片業者財報與展望持續反映需求大於供給，企業AI應用與資料中心建設也未見明顯降溫。近期黃仁勳重返輝達執行長後，股價單日大漲逾三成，也帶動全球AI相關股票回升，顯示市場對AI長線成長的信心並未消失；不過，後續行情將更取決於資本支出能否轉化為實際營收與獲利，而非單靠投資規模推升評價。

張繼文表示，美股基本面仍具韌性，美國消費與企業獲利尚未明顯轉弱，市場預估標普500企業2027年獲利仍可維持雙位數成長。

近期修正後，評價壓力已有所釋放，但聯準會仍可能維持偏緊縮政策，高評價成長股短線波動難免加大，因此布局應優先聚焦獲利能見度高、現金流充足及具產業領導地位的企業。

近期市場調查亦顯示，多數策略師仍看好2027年美股上行空間，主要支撐來自企業獲利、經濟韌性與AI投資。

區域方面，張繼文指出，日股仍受惠企業獲利改善、公司治理改革及資本效率提升，中長期基本面具支撐；亞洲科技供應鏈則持續受惠AI伺服器、先進製程、記憶體與高速傳輸需求。不過，中國內需與投資動能仍待觀察，加上美元偏強與全球利率維持高檔，新興市場表現可能更為分化。