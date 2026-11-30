市場已反映美國聯準會（Fed）12月將升息，但對明年的預期仍看法不一。法人指出，美國通貨膨脹明年有望見頂，可望降低Fed的升息機率。由於利率仍維持在相對高檔，短中期公債仍是較看好的標的。

貝萊德智庫指出，隨著油價、關稅影響與AI相關物價壓力趨緩，預期明年美國整體通膨將降溫，經濟成長也將放緩，因此Fed的升息步調可能比目前市場的預期更審慎。在這樣的環境下，看好短天期與中天期美國公債，以取得收益機會，並在利率波動時提供更多保護。

貝萊德認為，能源衝擊對美國通膨的影響已經見頂。本月布蘭特原油、汽油與柴油價格都大幅回落，透過降低運輸服務價格，應有助於緩解整體通膨與核心通膨。貝萊德指出，這波能源衝擊在9月達到高峰時，美國整體通膨估計因此增加1.5個百分點。這項影響應會反轉，從今年推升通膨，轉為在2027年底前使通膨降低約0.8個百分點。

貝萊德表示，雖然來自關稅與AI建置的物價壓力明年應會緩解，但緩解程度將不均。在歐洲，先前天然氣漲價仍持續轉嫁給消費者，使當地通膨壓力比美國延續更久。在美國，勞動市場供不應求正推升薪資成長，即使能源價格壓力減輕，但核心服務業通膨仍維持在較高水準。

品浩（PIMCO）非傳統策略投資長賽德納（Marc Seidner）指出，科技股多年來帶動股市上漲，使許多投資組合明顯偏重股票。今年以來，戰爭、能源衝擊、利率上揚與政治不確定性等因素交錯，一再使市場風險與機會在股票、債券與大宗商品之間輪動。

賽德納認為，投資人將面臨多元分散配置的挑戰，因為投資組合看似平衡，但底層風險的集中程度可能高於表面所顯示。投資人可透過全面評估AI曝險、檢視股票指數曝險、關注量化與相對價值、留意企業借款人壓力，以及評估大宗商品的風險分散效果等五大主題，來辨識潛在的集中風險。