展望2027年，美股AI投資主軸正從算力建設擴張，轉向硬體技術升級與應用商業化。隨著市場更加重視龐大資本支出能否轉化為企業獲利，投資布局宜兼顧上下游，關注具技術競爭力及實質營收支撐的企業。

富邦NASDAQ ETF（00662）研究團隊表示，儘管市場短期重新檢視AI投資效益，大型雲端業者仍持續投入基礎建設。根據外資券商預估，美國四大雲端業者資本支出將由2024年的2,260億美元，增至2027年的1.14兆美元，規模達五倍以上，顯示算力需求仍是美股科技產業的重要觀察指標。富邦NASDAQ ETF研究團隊指出，明年硬體投資重點應從漲價題材轉向技術演進，可留意先進製程與封裝、客製化晶片（ASIC）、光通訊、液冷散熱及電力設備；應用端則須檢視AI代理（Agent）、企業軟體及垂直產業應用，能否憑藉用戶與數據優勢，將服務需求轉化為訂單和營收。

法人指出，全球科技產業正由AI基礎建設投資逐步邁向應用落地與商業化階段，市場關注焦點也從資本支出規模，進一步轉向企業營收成長、獲利能力及投資效益。NASDAQ-100指數匯聚多家全球科技與創新領導企業，具備參與科技產業長期發展趨勢的特色，但短期仍須留意科技股評價、利率政策及市場波動風險。

中信NASDAQ ETF經理人張圭慧表示，近期美股修正主要來自短期情緒和消息面，並不是科技產業的基本面轉壞。以輝達為例，最新財報和未來展望都相當強勁，人工智慧帶動的長期成長趨勢也沒有改變。NASDAQ-100指數集中了美國最具代表性的科技和創新龍頭企業，在市場恐慌、股價大幅回檔時，反而是長期投資人用比較合理的價格布局優質資產的機會。

張圭慧建議看好AI應用潛力和科技長期發展的投資人，可以趁這波修正分批逢低布局追蹤NASDAQ 100指數的美股ETF，用定期定額或分批買進的方式分散進場時間，降低短期波動的影響，參與美國科技產業的長期成長。