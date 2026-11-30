台股受到國際政經情勢及全球股市震盪影響，金管會再度宣布救市措施，自11月20日起加碼實施五項穩定股市措施，除了針對收盤跌幅達3.5%以上個股，限制隔日平盤下放空，也將每日盤中借券賣出委託數量上限。就歷史經驗來看，近三次限空令實施後二周上漲機率高，波段平均漲幅達雙位數，AI股普遍已來到超跌區，加上政策面加持及基本面強勁，可望迎來強勁的漲升行情，建議逢低布局台股主動式ETF。

台新投信總經理葉柱均表示，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳23日獲董事會一致表決通過，正式恢復總裁、執行長（CEO）暨董事會成員身分，重返公司領導層，大幅提振AI股信心。

自2024年起，輝達的重要性不只是AI產業的供應商，也成為重要的資金後盾，輝達大舉投資OpenAI、特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX及法國Mistral等主要AI平台開發商，也投資興建AI資料中心的業者。

雙方形成相互依存的關係，輝達出資協助AI基礎設施擴建，進而帶動對輝達晶片的需求，在AI產業鏈緊密度大幅提升下，黃仁勳正式回歸輝達，有望再掀起AI股發展高潮。

主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏指出，此波台股指數由10月6日最高點49,968點下跌至11月23日最低點35,442點，下跌14,526點，跌幅29%。

大盤融資餘額由10月12日高峰的6,533億元減肥至11月20日的4,352億元，減肥2,181億元，減幅達33.3%，融資降幅已超過指數跌幅，初步滿足止跌條件。另外，AI股長線成長無虞，第4季仍為相關零組件之出貨旺季，多數個股在2027年仍有獲利翻倍的成長幅度，尤以跌深的中小利基股後市反彈力道相對強勁，現在正是逢低布局台股中小主動式ETF良機。

主動野村台灣50 ETF經理人林浩詳表示，近期台股波動加劇，但AI長期成長趨勢並未改變。隨主管機關祭出限空措施，有助於緩和市場賣壓、提振投資信心，加上部分科技股經過修正後，評價逐步回到相對合理區間，台股有望迎來跌深反彈契機。

展望後市，持續看好AI伺服器、先進製程、先進封裝、ASIC、高階PCB、CCL、散熱及記憶體等具成長潛力的供應鏈，透過主動選股與彈性調整持股，把握市場修正後的布局機會。