AI股暴漲暴跌，動搖投資人信心。法人指出，AI股長線看多，投資人可以注意修正後的投資機會。另外，要挑選適合自己的長期扣款標的，並且要算好現金流，以自有資金能長期負擔為原則，才有機會撐過市場低迷時期。

聯博投信分析，近期市場對AI投資前景的疑慮，主要來自三個面向。首先，隨著大型雲端服務商持續擴大AI資本支出，部分企業逐漸增加對外部融資的依賴，市場開始關注龐大投資能否創造足夠報酬，以及企業能否持續以合理成本取得資金。

其次，資料中心建設仍面臨電力供應、冷卻設備、勞動力及監管環境等限制，可能影響AI基礎建設的擴張速度，並加劇相關科技類股的短期波動。

第三，隨著AI應用逐步普及，市場也開始更加重視企業能否將AI投資轉化為實質營收與獲利，而非僅關注資本支出的成長幅度。

聯博投信認為，AI產業獲利能力仍高，目前的挑戰主要影響AI投資落地的速度及市場對企業的評價，並不代表長期需求出現反轉。從基本面觀察，大型雲端服務商的訂單積壓持續增加，AI運算需求及繪圖處理器（GPU）租賃價格也呈上升趨勢，顯示AI相關需求仍具支撐。

「基金教母」蕭碧燕在參加「鉅亨買基金」的投資說明會上指出，每一次市場風暴都是定期定額的考驗。投資人停扣常出於兩個原因：「負太多」和「負太久」。前者是短時間內跌幅太大，後者是扣了很久仍等不到報酬翻正。

蕭碧燕以高點起扣為例，不同市場與產業的報酬翻正時間可能相差數年。因此，投資人挑選長期扣款標的時，除了看報酬，也要把自己能承受的跌幅和等待時間算進去。蕭碧燕建議，若要提高持續扣款的機會，可從「一軍基金」著手。挑選一軍基金分兩步驟，先找長期「牛長熊短」市場，再從投資該市場的同類型基金中，挑選長期績效相對靠前者。