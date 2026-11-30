九合一地方大選落幕，回顧過去選舉後台股表現，法人指出，以歷屆縣市長選舉後台股大盤表現來看，七次縣市長選後各期間呈現4.3%~10.1%的正報酬，正報酬機率近九成，台股長多格局不變，大選後不確定因素又減少一個，可以台股基金及ETF逢低分批布局。

根據群益投信整理2000年來台灣全國縣市長選舉後台股大盤表現可以發現，選後一周及三個月上漲機率達100%，且選後三個月的平均報酬達10.1%，選後六個月的平均報酬達也有9.2%。

群益投信台股研究團隊表示，隨著選舉結果不確定性消除，台股上漲機會將大於下跌風險，考量到明年第1季農曆年的季節性需求，將帶動目前低估的科技股股價回到中期的本益比水準，AI仍是驅動台股最重要的成長動能。從出口、外銷訂單到企業獲利表現來看，台股基本面依然穩健。而AI伺服器、高階晶片到邊緣運算AI等需求擴大，整體產業趨勢並未改變。

近期全球股市受去槓桿影響，台股同步回檔，但隨著年底至明年農曆年的傳統旺季到來，台股有機會延續多頭走勢。台股主動式ETF正是可多加運用的工具，特別是科技型更值得留意。

安聯投信台股團隊表示，本周將是「經濟數據、政策預期與籌碼面」三者交互影響的重要一周。若美國數據未推升鷹派利率預期，同時外資賣壓逐步收斂，台股有機會延續築底反彈；反之，若美債殖利率與美元再度走高、AI科技股重新承壓，指數仍可能出現較大震盪。現階段投資策略宜維持均衡與紀律，等待籌碼與技術面出現更明確的止穩訊號。