大都會投信表示，繼公司名稱正式變更後，旗下30檔境內基金亦已獲准辦理更名，各基金名稱將由「柏瑞」變更為「大都會」。例如，柏瑞巨人基金將更名為大都會巨人基金，基金更名基準日訂於2026年11月30日。

此外，大都會投信總代理的柏瑞環球基金（PineBridge Global Funds）系列，將變更為「大都會環球基金（Metropolitan Global Funds）」，各子基金名稱亦將由「柏瑞（PineBridge）」變更為大都會（Metropolitan），預計自2026年11月30日起生效。例如，柏瑞環球重點股票基金將更名為大都會環球重點股票基金。

柏瑞投信已自2026年10月1日起正式更名為大都會證券投資信託股份有限公司，簡稱大都會投信，英文名稱亦已同步變更為MetLife Investment Management Taiwan Limited。有關各基金更名及相關權益說明，請參閱 大都會投信官網公告 。