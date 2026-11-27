美國科技股上演大V轉，帶動亞股昨（26）日反彈。日經指數早盤一度漲幅接近2%，東證指數也同步走高，激勵台股掛牌的兩檔ETF、中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）大漲逾6%。法人指出，從日股盤面來看，半導體設備股所在的電氣機械類股是推升大盤的最大功臣。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜表示，昨天日股反彈，主要受到美國費城半導體指數盤中V型反轉激勵，雖一度跌幅擴大至約8%，隨後在逢低買盤湧入下收復跌幅，終場僅小跌作收，顯示市場對AI與半導體產業前景雖有疑慮，但低檔承接力道仍強，也讓昨日亞洲市場對科技股的信心跟著回升。

許家瑜指出，近期AI與半導體供應鏈股價大幅修正，主要原因是市場擔心美國期中選舉後，資料中心可能面臨更嚴格的監管，導致AI基礎建設的投資腳步放慢，連帶影響資料中心建設、半導體及設備供應鏈的需求。不過在股價快速下修之後，不少投資人開始重新檢視產業基本面，逢低布局的買盤明顯回籠。

許家瑜認為，目前市場最大的分歧在於，投資人擔心未來AI投資能不能回本，也擔心政策風險，但這些擔憂跟企業實際接單的情況仍有落差。從近期產業交流及企業釋出的訊息來看，半導體設備供應鏈的訂單能見度仍然很高，許多企業甚至已經提前排定未來幾年的產能，短期內看不到需求急速降溫。