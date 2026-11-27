美國通膨居高不下，強化市場對美國聯準會可能於12月升息1碼的預期，資金由股市逐步轉向債市，帶動債券ETF績效表現。據統計，115檔債券ETF今年來績效平均上漲1.54%，其中又以短天期債券漲幅居前，展現短債攻守兼備的優勢。

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵表示，儘管油價從高處回落，但通膨黏著度仍高，且廣度持續擴散，使12月升息箭在弦上。隨著利率路徑走高，對於市場利率敏感度較低的短債配置吸引力大增，而美國短天期公債由美國政府發行，具備高信評、高流動性優勢，也能提供穩健收益。李鈺涵指出，在市場不確定性氣氛濃厚之際，可適度配置變數較少的短天期美債ETF，除有助於強化投組穩定度，也可提升投資效率。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，10月美國初次請領失業救濟金人數達到20萬3,000人，高於市場預估的19萬8,000人；此外，AI成長疑慮與美中晶片紛爭持續升溫，市場開始擔憂美國明年經濟成長動能放緩，帶動上周公債殖利率下降。不過，聯準會會後聲明釋放鷹派訊息，使債券殖利率仍持續歷史高檔震盪，目前期貨市場預期12月將升息1碼。

觀察上周資金流向，資金流入債券市場，顯示投資人風險情緒轉趨觀望，在美國重啟新一輪關稅戰、AI成長與地緣政治疑慮影響下，預期市場波動放大，配置信評居中、存續天期偏短的債券型ETF作為資產防禦部位，可望降低投資組合波動，穩定收益。

群益投信債券ETF研究團隊分析，10月通膨數據未見放緩，引發市場緊縮預期進一步發酵，再加上AI前景疑慮，全球股市近期出現深度回檔，進而推升避險情緒。面對高利率將維持的環境，債券操作應以短天期債券為優先，以降低對利率變動的敏感度，除可兼顧收益，也能為投組增添防禦力。