美國貿易代表署（USTR）公布「結構性產能過剩」301調查報告，台灣稅率為最低級別的「15%不疊加」，大幅緩解關稅衝擊疑慮。法人指出，儘管利空暫時淡化，但AI監管與聯準會升息基調等變數猶存，短線大盤仍難脫震盪格局，建議透過股債雙布局來分散投資風險。

國泰投信表示，面對市場波動，投資人可依自身風險承受度與資金規劃，透過「一股一債」配置策略靈活調整股債比重，藉由同步納入金融科技產業與投資級金融債部位，有助分散單一市場波動風險。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，301報告仍需走完法定程序才會定案，加上AI監管、晶片出口限制及聯準會偏鷹基調未除，短線台股料將維持高檔震盪。在此環境下，金融股產業特性可與科技股互補，有助提升投資組合多元性。群益台灣精選高息經理人謝明志表示，面對大盤震盪，金融股比重較高的配置，在市場快速修正時具一定緩衝效果，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝。

除了分散股票的產業配置外，適度納入債券也是因應市場波動的選擇。國泰10Y+金融債經理人陳韻竹表示，在聯準會偏向升息的基調尚未改變下，現階段債券投資應更著重票息收入與發債機構的信用體質，投資級金融債有機會提供累積票息收入的機會。