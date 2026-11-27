AI科技股近來表現震盪，資金轉向防禦型醫療族群，全球醫療產業近期更迎來大型藥廠併購利多，吸引避險資金進駐。法人看好，在產業基本面與併購題材雙重支撐下，生技醫療基金後市表現可期。

近期科技股大幅修正，AI與半導體股持續受到資本支出回報、估值及融資疑慮影響，因此市場資金轉向獲利能見度較高、需求較不受景氣影響的醫療類股，尤其近期全球醫療題材豐富，不僅財報亮眼推動相關指數表現，大型藥廠併購案利多亦不少，日前賽諾菲宣布以每股175美元現金、總值約410億美元收購美國生技公司Insmed，創下近三年來醫藥產業最大併購案。

生技醫療相關基金

值得注意的是，根據晨星統計至24日，觀察生技醫療相關基金近周績效表現，包括：瑞銀（盧森堡）生化股票漲9.2%、富蘭克林華美生技漲7.5%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航漲7.4%、百達－生物科技漲7.0%、安聯全球生技趨勢漲4.8%、富蘭克林華美全球醫療保健漲4.4%、台新全球生技醫療漲3.4%、第一金全球AI精準醫療漲3.0%、法巴健康護理創新股票漲2.8%、玉山全球醫療生化漲2.6%，表現亮眼。

玉山全球醫療生化基金經理人常李奕翰表示，美國期中選舉後，醫療相關產業的投資氣氛升溫，因為民主黨傾向恢復ACA補貼及擴大醫療補助，可提升保險覆蓋率與醫療利用率。而大型製藥公司併購活動增溫，有助推升產業評價，並且反映在股價評價，研判併購需求仍強勁，多家大型藥廠將在2027至2030年間面臨重要專利到期，需要透過收購或授權補充營收，帶來持續性併購利多。

此外，常李奕翰說，醫療產業因具備防禦特性，近期吸引不少避險資金流入，常李奕翰分析原因包括：藥品與醫療服務需求較不受景氣影響，大型藥廠自由現金流與股息相對穩定，且目前估值普遍低於高成長科技股。而臨床試驗、藥證與併購形成獨立於總體經濟的催化劑，在目前相對高波動的環境下，醫療股通常具有較低Beta。

安聯投信補充，近期市場股價修正與資金流向出現背離。部分主要股票市場雖明顯回檔，資金卻未全面退出，反映投資人並非完全轉向避險，而是開始重新檢視不同市場與企業的基本面、獲利能見度及評價合理性。