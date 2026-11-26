台股10月一度創高後回落，加權指數單月下跌2,728.30點、月跌幅5.69%。基金定期定額扣款卻沒有跟著縮手，扣款金額、筆數與人數均較9月成長，也終止連續二個月縮減的態勢。其中，統一投信扣款金額、扣款筆數、扣款人數等三項指標均居業界第一，旗下統一奔騰基金扣款筆數更居台股基金之冠。

根據投信投顧公會最新公布資料，10月整體基金定期定額扣款金額為75.49億元、扣款筆數107.86萬筆、扣款人數56.21萬人；統一投信10月定期定額則以扣款金額16.07億元、扣款筆數24.25萬筆、扣款人數11.56萬人的表現，居全市場三冠王寶座，持續受到投資人青睞。

指數修正期間，扣款動能不減反增，顯示投資人並未因短線震盪而停扣，而是把修正視為分批布局的時機。進一步觀察台股基金，10月扣款筆數為73.84萬筆，較9月成長6.95萬筆，成長率約為10.40%。台股基金扣款筆數前五大排行榜中，統一投信共有兩檔基金入榜，包含統一奔騰基金以及統一黑馬基金，其中，統一奔騰基金除了月增幅15.18%優於整體台股基金表現之外，統一奔騰基金更以4.69萬筆的扣款筆數，居台股基金之冠。

展望後市，統一投信投研團隊表示，近期台股隨美股修正，在美國選後AI政策不確定性、AI產業消息面及籌碼面等因素影響下，市場情緒轉趨保守，短線盤勢預料仍將維持震盪。不過，美國新政策的重點，在於避免讓居民分攤資料中心建設所需的電力、水資源及相關基礎設施成本。隨著大型雲端服務商陸續表態願意吸收相關成本，政治面疑慮可望逐步緩解。AI產業基本面依然穩健，政策影響主要在於部分需求遞延，而非需求消失；待融資去化、賣壓獲得釋放後，台股走勢可望回歸基本面。

統一投信建議，對於有意參與台股市場的投資人，可依自身的投資偏好、風險承受度與資產配置需求，選擇適合的基金標的，並透過定期定額方式參與市場中長期成長機會。著重台股精選個股機會者，可透過「統一黑馬基金」，布局兼具業績成長性與獲利穩定性產業機會；看好科技產業長期發展潛力者，也可藉由「統一奔騰基金」，掌握台灣科技產業鏈優勢，布局成長趨勢明確、具規格升級題材的科技企業。