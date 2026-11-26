新興市場今年以來面臨各種挑戰，包括地緣政治不確定性、美國公債殖利率攀升及AI相關科技股波動等挑戰。不過，法人指出，新興市場仍蘊藏不少投資機會。AI投資周期仍有延續空間，企業獲利成長動能穩健，且股價仍合理。

富達國際基金經理普萊斯（Nick Price）表示，部分新興市場企業獲利成長領先股價表現，科技產業尤其明顯。MSCI新興市場指數今年以來大漲，但企業獲利增幅更勝股價，使部分科技股本益比降至全球金融海嘯及2012-2013年通貨緊縮時期以來的低檔區。

雖然科技股大起大落，但普萊斯強調，AI仍是驅動成長的重要力量。儘管供應鏈存在不確定性，但基礎建設投資持續擴大，支撐半導體、記憶體及關鍵零組件需求，帶動新興市場科技硬體供應鏈。

其中，記憶體產業尤其值得關注。普萊斯認為，南韓記憶體等相關廠商前景可期，主要受惠於AI推理需求持續增長、供給相對受限，加上長期供應協議提升獲利能見度。

除了科技產業外，新興市場在其他領域同樣不乏機會。普萊斯指出，中東地緣政治緊張推升能源價格，而成熟市場財政赤字擴大及高利率再融資需求，可能使全球債券殖利率維持高檔。

普萊斯表示，借貸成本與能源價格變高，對企業及消費者形成壓力，卻也為部分產業創造利多。其中，新興市場金融股可望受惠於利率維持高檔所帶來的淨利差擴張，近期獲利預期持續上修。

景順亞洲區（日本除外）首席投資總監蕭光一（Mike Shiao）表示，中國大陸在先進製造及工業產品領域具備競爭優勢，東南亞市場則持續吸引電子、半導體、汽車製造及資源加工等產業投資，使亞洲製造業與出口結構更加多元。貝萊德維持加碼新興市場股票的立場，主要基於企業獲利強勁成長，且評價水準相對便宜。