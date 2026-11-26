近一月全球股市動盪，MSCI世界指數跌5.3%，尤其以AI為首的股市跌勢洶洶，台股跌逾17%、費城半導體跌幅也有18%，不過，仍有逆勢抗跌的市場，包含部分南亞、歐洲國家，其中，印度憑藉低AI硬體曝險逆勢漲12.7%，相關ETF表現亮眼。

進一步檢視盤面原型股票ETF市價表現，根據CMoney統計至昨（25）日，平均下跌14.6%，僅4.02%標的逆勢上漲，唯一繳出雙位數漲幅的僅有富邦印度17.1%、接著是國泰標普低波高息漲6.1%、群益那斯達克生技漲5.7%、群益道瓊美國地產漲4.5%、中信中國高股息漲2.1%、富邦入息REITs+的1.99%、國泰日本不動產漲1.97%、元大上證50的1.3%。

以投資區域來看，美國最多，共有三檔，中國二檔，其餘則印度、全球、日本各一檔；若從類型來看，地產相關最多檔，其次則為市場指數。

全球科技股修正之際，印度市場相對防禦優勢，關鍵在於MSCI印度科技股約高達97%集中於IT外包服務，ICT硬體僅占整體股市約0.2%，隨著全球資金重新檢視AI投資集中度，印度兼具經濟成長與產業差異化優勢，有機會成為全球投資組合的重要配置選項。

富邦印度（00652）經理人溫芳儀表示，印度具備內需消費、金融服務及IT服務出口等多元成長引擎。印度內需消費占GDP逾五成五，IMF預估印度經濟連續兩年成長約7%，加上企業獲利改善，為股市提供基本面支撐。高盛近期亦將印度股市評等上調至加碼，看好企業獲利、內需動能及外資回流潛力。

對於已持有AI相關ETF的投資人，可考慮透過印度ETF增加不同產業及市場曝險，並採分批布局或定期定額方式參與印度長期成長契機，惟仍須留意匯率及新興市場波動風險。

至於在美國市場部分，美國在民主黨在期中選舉大獲全勝後，市場政策可能調整，投資機會有望重新洗牌。群益道瓊美國地產經理人李鈺涵指出，先前漲多的資訊科技與通訊服務族群率先出現修正，資金擴散到非科技族群，目前地產基本面、評價面皆具優勢，相較於科技股的大幅震盪，還具備良好的抗震力，是現階段投資人追求資產穩健成長的理想選擇。