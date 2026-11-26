時序進入年底，市場利率攀升，加上美國政經情勢與AI產業消息牽動投資情緒，全球股市波動加劇，因此多重資產基金的配置策略受到關注。根據統計，今年來維持正報酬的新台幣主級別多重資產型基金中，有四檔績效都逾10%。

觀察今年來正報酬的四檔多重資產基金，以富邦AI智能新趨勢多重資產型基金報酬率21.1%居首，其次是富邦台美雙星多重資產基金15.4%。統一優選低波多重資產基金、野村全球科技多重資產基金則以14.3%、13.6%分居三、四名。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，AI競爭已由企業層次提升至美中科技實力與國家戰略的競爭。

近期美國期中選舉結果、AI產業籌資及指標企業人事變動，雖可能影響投資進度與市場對科技股的評價，但從中長期來看，AI算力基礎建設仍處於投入周期前段，相關需求仍是值得關注的產業趨勢。

高晧欣指出，AI產業的投資焦點正從資本支出規模，轉向資金來源與實際回報。美國大型雲端服務供應商（CSP）未來兩年的資本支出可能超過營運現金流，若需提高舉債比重，在市場利率攀升的環境下，融資成本與財務彈性將面臨更嚴格的檢視，也可能加大科技股短線波動。後續選股宜著重企業財務體質、獲利能見度，以及產品供需與定價能力，而非僅追逐AI題材。

高晧欣建議，面對年底市場震盪加劇，投資人若看好AI中長期發展，又希望降低投資過度集中於科技股的風險，可依自身風險承受度與投資期限，評估透過多重資產基金參與市場機會，藉由不同資產類別與產業的配置，兼顧成長潛力與風險分散。

野村全球科技多重資產基金經理人王柏強表示，儘管短期市場雜音增多，但大型雲端服務業者的投入資本報酬率仍高於借貸成本，AI投資動能具基本面支撐。現階段可透過多重資產策略，在股票端掌握AI軟硬體及新興科技商機，債券端則以投資等級債券提供息收來源，並依利率環境靈活調整配置，兼顧資本增值潛力與下檔風險管理。