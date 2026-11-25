追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體（00830）分割案日前已順利通過，預計於2027年2月23日以分割後價格恢復交易，屆時單張交易門檻將降低，有助小資族靈活配置。00830一次網羅半導體上中下游指標企業，截至2026年11月20日，前十大持股包括博通、輝達、美光、德州儀器、超微、台積電（2330）ADR及艾司摩爾等，投資範疇涵蓋AI算力晶片、高頻寬記憶體、晶圓代工及先進微影設備。

00830基金經理人李翰林表示，黃仁勳回歸有助平復市場恐慌情緒，短線可望迎來評價修復行情；不過，美國期中選舉後AI產業面臨的政策限制、電力及資金供應疑慮仍存，市場終將回歸檢視企業實際獲利、營收及現金流表現。未來AI算力的提升將不再僅仰賴增加GPU數量或擴建資料中心，如何提升單一機櫃的運算效能與價值，將成為產業發展重點。

李翰林指出，大型雲端服務商可透過導入客製化特殊應用晶片（ASIC）提升運算效率，雖可能對輝達、超微等GPU業者形成競爭壓力，卻也為博通、創意（3443）、世芯（3661）等客製化晶片業者創造商機；輝達則提出800V高壓直流供電架構，藉由降低電力轉換損耗，提升AI機櫃的能源使用效率。隨著AI產業競爭從算力規模延伸至運算及能源效率，00830透過布局不同技術路線的半導體企業，有助分散押注單一晶片業者的風險。

除了國際半導體大廠，AI機櫃規格升級也為台灣關鍵供應鏈帶來成長機會。根據10月基金月報，國泰中小成長基金布局涵蓋客製化晶片設計服務商世芯-KY與創意、伺服器遠端管理晶片大廠信驊（5274）、高階印刷電路板（PCB）大廠金像電（2368）、表面黏著技術製造服務商台表科（6278），以及高階晶片測試探針卡廠旺矽（6223）等。

國泰中小成長基金經理人余彥良表示，即使未來資料中心擴建速度放緩，具備關鍵技術的供應鏈業者仍有機會透過單機搭載價值提升及高階產品占比增加，帶動營收與獲利成長。

國泰投信表示，短線市場信心回溫，但AI產業中長期發展仍須審慎觀察。投資人可依自身財務狀況與風險承受度，透過00830布局全球半導體指標企業，搭配國泰中小成長基金的主動選股策略，善用定期定額方式分散進場時點風險，參與從AI算力提升到硬體規格升級的產業商機。