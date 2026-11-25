黃仁勳重掌輝達，AI反彈從華爾街延燒至亞洲，為近期承壓的AI科技股注入一劑強心針。「鉅亨買基金」表示，黃仁勳回歸有助於修復市場信心，反彈能否延續，仍要看美國晶片出口政策與AI業者的融資條件。因AI行情瞬息萬變，投資人應避免將所有資金重押在單一資產上，建議可透過適度分散至台股、美股基金，增加不同市場與產業的成長來源；同時可搭配平衡型基金分散風險。

黃仁勳回歸，會讓AI晶片出口限制鬆綁嗎？「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭指出，美國對高階AI晶片的出口管制涉及國家安全。國會兩黨雖在其他政策上各有立場，但對維持美國在先進半導體與人工智慧領域的技術優勢，仍有相當程度的共識，因此短期內出口管制方向大幅轉變的機會有限。近期科技股回檔，可能已反映部分出口限制與政策不確定性，後續仍須觀察美國出口政策的實際變化。

比起出口鬆綁的想像，羅瑤庭認為，黃仁勳回歸更直接的利多，是有機會穩住市場對AI資金鏈的信心。資料中心從採購晶片到建置上線，需要持續投入資本，若融資成本居高不下，即使算力需求仍強，業者也可能延後擴建。後續可觀察CoreWeave等AI基礎設施業者的信用違約交換（CDS）價格與公司債信用利差。若兩者持續回落，且新增融資條件同步改善，才更能說明債市疑慮逐步緩解，並為AI硬體供應鏈的訂單提供支撐。

對已持有不少台股基金的投資人，羅瑤庭表示，台灣在先進製程、先進封裝與AI伺服器組裝具備供應鏈優勢，台積電（2330）也在第3季法說會指出，第4季業務仍可望受惠於先進製程需求。接下來可追蹤美國雲端業者是否維持資本支出，以及台廠訂單能否如期轉為營收。

羅瑤庭也提醒，這次事件最值得投資人思考的是風險管理。黃仁勳離任到回歸不到兩周，市場對AI前景的判斷已出現劇烈轉折，單一公司的變動也足以牽動多國股市。台股半導體、韓國記憶體與日本半導體設備雖分屬不同市場，卻都可能受AI資本支出變化牽動。因此，分散配置還要看各部位的獲利來源是否相近。保留看好的AI部位，同時納入由其他產業帶動的投資，有助降低單一事件對整體資產的衝擊。

在配置上，羅瑤庭建議，可用台股基金參與本地供應鏈成長，搭配產業分布較廣的美股基金，分散市場與產業風險。對於拿不定台、美股比重，或不熟悉如何調整配置的投資人，也可考慮鉅亨買基金「配置常勝軍」投組，透過台股、美股與美國科技股基金配置參與不同市場。若希望降低整體投資組合的波動，則可搭配平衡型基金，透過股債配置分散風險。