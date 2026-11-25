野村投信指出，AI供應鏈台廠的訂單仍滿，相關聯產品供給到明（2027）年維持吃緊局面、全球經濟可望持續成長，台灣出口在電子產品帶動下仍有支撐。在AI應用擴張與硬體規格升級的趨勢未變下，布局台股可關注半導體、電源散熱與高速傳輸等供應鏈。

野村投信國內股票投資部副總經理姚郁如表示，AI需求正從模型訓練延伸至推論與代理型AI應用，資料中心使用率及雲端服務營收成長，是觀察需求的重要依據。機構法人預估，大型雲端業者資本支出可望由2026年約1兆美元，增至2027年近1.8兆美元，持續支撐基礎建設投資。

不過，供電不足仍是部分專案進度落後的重要原因，若供電配套、監管協調及成本分攤逐步取得共識，2027年美國資料中心供電進度有機會加快。評估台廠營運時，應區分交期遞延與需求轉弱，並追蹤設備交付、客戶驗收及現金流，確認訂單能否轉化為實質獲利。

產業布局方面，姚郁如指出，AI晶片複雜度提高、客製化晶片（ASIC）需求擴張，帶動先進製程、封裝及測試需求，商機延伸至探針卡、測試設備與系統級測試。伺服器功耗增加，則推動高壓直流電源、備援電池與液冷升級，預期2027年800V直流電源櫃可望開始出貨、液冷電源供應器導入市場，有助提升相關產品價值。

此外，材料與傳輸方面，高階銅箔基板、ABF載板，以及800G、1.6T光模組與光電整合技術也具成長機會。相較之下，消費性電子需求待改善，科技產業成長步調不一，選股難度提高。