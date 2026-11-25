黃仁勳重掌輝達，AI反彈從華爾街延燒至亞洲，為近期承壓的AI科技股注入一劑強心針。法人指出，黃仁勳回歸，有助於市場恢復信心。但AI族群暴跌暴漲，除了持續布局AI族群之外，也可納入平衡型或債券基金，以股債配置降低波動。

聯博投信指出，隨著AI投資逐步從基礎建設擴張至商業化應用，相關投資機會也將持續演變。投資人除了半導體及大型雲端服務商之外，也可以注意能將AI技術導入產品與服務、提升生產力的企業，以及受惠於資料中心擴建的電力與基礎設施業者。

不過，聯博投信也提醒，隨著市場對投資效益的要求提高，企業之間的表現可能更加分化。企業如果具備穩健財務體質、競爭優勢及獲利成長能力，將更有機會在市場波動中展現韌性。

「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭也認為，這次事件最值得投資人思考的是風險管理。黃仁勳離任到回歸不到兩周，市場對AI前景的判斷已出現劇烈轉折，單一公司的變動也足以牽動多國股市。因此，分散配置還要看各部位的獲利來源是否相近。

羅瑤庭建議，保留看好的AI部位，同時納入由其他產業帶動的投資，有助降低單一事件對整體資產的衝擊。投資人可透過台股基金參與本地供應鏈成長，搭配產業分布較廣的美股基金，分散市場與產業風險。

若希望降低整體投資組合的波動，則可搭配平衡型基金，透過股債配置分散風險。

股市大起大落，聯博建議，可考慮在投資組合中納入債券。以非投資等級債市來說，與AI主題直接相關的企業占比不到3%，顯示受AI題材直接影響的程度較有限。此外，非投資等級債券的債息收入可提供部分緩衝，但仍須留意信用風險及市場波動。

至於高品質債券，聯博指出，隨著過去一段時間股債正相關現象逐漸消退，公債的分散效果已改善。儘管通貨膨脹與政府發債仍可能帶來殖利率上行壓力，但目前實質殖利率仍處於相對高檔，為投資人提供一定的風險補償。