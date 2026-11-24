以科技股為主的股市暴跌，台股也創下單周最大跌點。法人指出，全球經濟仍有韌性，不致衰退，AI相關資本支出也將持續支撐投資與企業獲利。不過，投資人不宜單純追逐最熱門的市場，而應透過分散多元布局來降低風險。

瑞士百達資產管理指出，AI仍是2027年重要投資主軸，預估明年整體市場獲利成長約15%，AI相關企業約成長 25%。但「只要沾上AI就會上漲」的階段已過，市場將更關注企業能否將AI投資轉化為營收、現金流與獲利。

百達預估，全球股票仍具10%以上漲幅的潛力，偏好美國與科技股。投資機會比過去更分散，AI行情可能由少數大型科技股擴散至更多產業、區域與公司。選對公司將比單純布局AI主題更重要，而且要留意估值、政策及可能造成重大風險的事件。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）也認為，經濟活動維持韌性，加上企業獲利強勁成長，有利全球股市。不過，目前市場預期偏高、市場集中度仍高，加上AI投資報酬仍存在不確定性，更凸顯分散布局的重要性。

科技股方面，瑞銀財富管理CIO看好財務體質穩健、變現前景明確，且能以內部資金支應投資的超大規模雲端服務商，也看好運算、晶圓代工與半導體設備領域的部分龍頭企業。科技業以外，可關注工業與醫療保健類股。

景順亞洲區（日本除外）首席投資總監蕭光一（Mike Shiao）表示，2027年亞股仍具備多元成長機會。AI應用普及、製造業與出口實力提升，以及內需成長，將是支撐亞洲股市的三大主軸。

在債券方面，百達認為，多數成熟市場公債價格大致反映經濟基本面，因此公債並非目前最具吸引力的投資機會，企業信用債更有吸引力。信用債兼具收益與基本面支撐，因此建議增加配置。

百達建議維持投資，但提高選擇性與風險意識，並透過瑞士法郎、黃金等資產加強分散配置。瑞銀財富管理CIO認為，投資人可以透過資本保護、結構型收益策略及預先設定的進場策略，善用市場波動控制下檔風險、創造收益，並逢低逐步建立部位。