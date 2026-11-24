儘管金融市場各因素接連衝擊債市，但相對美債，新興債表現持續領漲。法人指出，新興市場美元主權信用評等改善、利差表現相對穩定，以及殖利率重新墊高，構成新興市場美元債的三道支撐，也為2027年債市配置提供具吸引力切入點。

根據美國銀行統計，截至2026年10月底，新興市場主權評等調整中約75%為升評，高於2024年的66%及2023年的49%，顯示新興市場整體信用循環持續改善，尤其B級與BB級國家升評最為明顯，反映許多過去歷經重組或財政調整的國家，信用體質正逐步修復。

另一方面，自2024年至今，新興市場主權債違約率維持零紀錄，與2020年至2022年間多個國家相繼違約形成鮮明對比，假若與非投資等級債比較 ，美國非投資等級債違約率為2.04%、歐洲非投資等級債違約率為1.0%，新興市場美元主權債基本面具吸引力。

摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊評論指出，新興市場美元債近期利差小幅擴張更多反映風險溢酬重新定價，而非新興市場信用環境開始進入全面惡化的循環，因此，具備可信賴政策架構、且對外收支狀況持續改善的國家，面對外部衝擊時應更具韌性；目前市場表現日益分化之際，更加凸顯由下而上審慎挑選個別的國家的重要性。

國泰投顧表示，新興市場美元主權債殖利率約7.14%，其中，投資等級主權債為6.30%、非投資等級主權債約8.11%，在信用風險可控前提下，較高起始殖利率不僅可提升收益潛力，亦可逐步成為總報酬重要緩衝，若美債殖利率逐步穩定或進一步回落，總報酬貢獻可望更為明顯。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金暨新興國家固定收益基金經理人何英信表示，新興國家當前正處三大轉變的有利位置，其一為自身改革有成，因此基本面更加穩固；其二為全球貿易重組轉向區域化，有利新興國家發展機會；其三為資金重分配，美元資產過度集中與地緣政治風險，促使國際資金重新配置、分散風險，新興國家資產可望受惠。