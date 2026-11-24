台股近期波動加劇，行情充滿不確定性，觀察台股反向型ETF，近一周漲幅均逾10%，近一個月更突破22%。法人建議，面對震盪行情，投資人可適度配置反向型ETF，作為資產避險工具，降低市場回檔時的投資組合波動。

台股近期受AI科技股評價修正、外資大舉調節及市場避險情緒升溫影響，帶動反向ETF逆勢走強。觀察四檔台股反向型ETF，其中元大台灣50反1近一周上漲10.6%、近一個月漲幅達23%，居四檔之冠，近五日平均成交量達49.36萬張，更高於近月平均的30.89萬張，交易熱度居高不下。

富邦臺灣加權反1則緊追在後，近一周上漲10.5%，近一個月漲幅達22.7%，近五日平均成交量約2.2萬張，高於近月平均的1.4萬張；群益臺灣加權反1近周漲10.19%，近月漲22.68%，近五日平均成交量3.46萬張，高於近月平均的2.3萬張；國泰臺灣加權反1近周則漲10.17%，近月漲22.64%，近五日平均成交量8.58萬張，也較近月平均的5.62萬張明顯增加。

群益臺灣加權反1經理人洪祥益表示，近期市場開始關注AI龐大資本支出的回收效益及企業獲利成長能否延續，加上全球AI晶片龍頭高層異動，引發市場對AI晶片研發與迭代速度放緩的疑慮，使高估值科技股面臨修正壓力，外資賣超及融資追繳也進一步加劇台股波動，因此在市場不確定性尚未消除前，投資情緒仍偏謹慎。