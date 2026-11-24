AI正重新排列全球市場的投資版圖。施羅德昨（23）日發布2027全球投資關鍵十大預測，將台股列為新興市場首選，這是施羅德連續第14年發布全球投資預測以來，首度將台股列入十大預測中。

施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子昨日來台指出，展望2027年，美國企業獲利成長可望由大型科技公司擴散至更多產業。台灣則受惠於AI需求與供應鏈優勢，成為施羅德十大預測中重要的區域配置觀點。

近藤敬子表示，台灣的投資價值不僅來自AI題材，更在於橫跨半導體、零組件、伺服器及相關基礎建設的完整產業鏈，使投資人得以從不同環節參與AI的長期發展。從區域配置來看，台灣企業獲利預期持續上修，相較整體新興市場更具吸引力。

施羅德對於2027年的十大預測包括：做多美國股票；相對新興市場，做多台灣股票；做多醫療保健類投資；做多歐洲及日本銀行股；做多可轉換公司債及非投資等級債券；做多證券化信用資產；做多新興市場當地貨幣債券；相對原油，做多工業金屬；做多避險基金；做多實質資產。

其他資產方面，近藤表示，美國企業獲利成長可望逐步擴散至更多產業。AI的影響也將由科技業延伸至醫療保健，協助提升藥物研發效率並改善醫療體系成本。至於歐洲及日本銀行股，則有望受惠於殖利率曲線趨陡與結構性較高的利率環境。

AI發展、地緣政治風險、通膨與利率環境的轉變，也正同步改寫市場結構。近藤敬子指出，當股票與債券的相關性由過去的負相關轉為正相關，傳統股債平衡配置的分散效果面臨挑戰，更凸顯主動管理的價值。投資人需要重新檢視資產配置策略，納入可轉債、證券化信用資產、新興市場當地貨幣債券、避險基金及實質資產等。