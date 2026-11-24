AI大廠展望強勁，輝達、ASML、Meta、Microsoft、Google預估第4季營收年增率皆可達二位數，近期公布財報的輝達也繳出亮麗成績單，將激勵中小AI利基股的漲升攻勢，建議逢低布局台股主動式ETF或中小基金，掌握反彈行情。

過去三年AI敘事由輝達前執行長黃仁勳一手推動，他的辭職也為AI產業的成長及迭代速度帶來變數，衝擊台美AI股，股價呈現嚴重超跌。

台新投信總經理葉柱均表示，AI發展已不可逆，惟美國監管可能趨嚴、黃仁勳請辭都有可能影響AI產業成長斜率，前者觀察2027年1月民主黨正式就職後的政策變化，後者對2028年以前的平台世代影響不大。且第3季北美四大CSP廠2026年資本支出大致維持先前指引，2027年資本支出論調維持顯著增長，雖未提供具體金額指引，但CSP管理層一致強調算力需求仍大於供給，未來營收能見度也明顯提升。

主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏指出，輝達第3季營收1,158億美元，季增20%、年增103%，多項數據優於市場預期。輝達也給出強勁財測，預計下季營收介於1,261億至1,339億美元之間，並將2028會計年度的營收年成長率預測從70%上修至75%。

輝達的採購支出承諾也從三個月前的3,660億美元，激增至5,180億美元，Vera Rubin業務也迎來強勁開局，出貨首季帶來近200億美元營收，成長速度是上一代Blackwell的兩倍。

統一中小基金經理人莊承憲表示，目前本益比已經明顯低於近三年平均，在台股基本面穩健，且企業盈餘持續上修的背景下，投資價值具備吸引力。目前台廠訂單狀況亦良好，營運成長動能有機會延續。重點布局產業為規格升級和漲價受惠股，包括光通訊、載板、散熱、先進封裝與高階測試等族群。