AI正重新排列全球市場的投資版圖，台灣憑藉完整的AI供應鏈與持續上修的企業獲利預期，在全球及新興市場配置中的重要性進一步提升。施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）23日來台指出，展望2027年，美國企業獲利成長可望由大型科技公司擴散至更多產業，台灣則受惠於AI需求與供應鏈優勢，成為施羅德十大預測中重要的區域配置觀點。

近藤敬子表示，台灣的投資價值不僅來自AI題材，更在於橫跨半導體、零組件、伺服器及相關基礎建設的完整產業鏈，使投資人得以從不同環節參與AI的長期發展。從區域配置來看，台灣企業獲利預期持續上修，相較整體新興市場更具吸引力。

施羅德對於2027年的十大預測包括：做多美國股票；相對新興市場，做多台灣股票；做多醫療保健類投資；做多歐洲及日本銀行股；做多可轉債及非投資等級債券；做多證券化信用資產；做多新興市場當地貨幣債券；相對原油，做多工業金屬；做多避險基金；做多實質資產。

在其他資產方面，近藤敬子表示，美國企業獲利成長可望逐步擴散至更多產業；AI的影響也將由科技業延伸至醫療保健，協助提升藥物研發效率並改善醫療體系成本。歐洲及日本銀行股則有望受惠於殖利率曲線趨陡與結構性較高的利率環境。

AI發展、地緣政治風險、通膨與利率環境的轉變，也正同步改寫市場結構。近藤敬子指出，當股票與債券的相關性由過去的負相關轉為正相關，傳統股債平衡配置的分散效果面臨挑戰，投資人需要重新檢視資產配置策略，納入可轉換公司債、證券化信用資產、新興市場當地貨幣債券、避險基金及實質資產，也進一步突顯透過主動管理靈活調整投資組合的價值。

這已是施羅德第14年推出年度十大投資預測。回顧2026年，施羅德十大投資預測中，共有七項表現符合預期，涵蓋美國股票、亞洲科技股、歐洲銀行與工業類股、全球可轉債、新興市場當地貨幣債券及私募資產等。