面對AI產業亂流，台股近期回檔。施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）今天表示，AI正重新排列全球市場投資版圖，台灣憑藉完整AI供應鏈與持續上修的企業獲利預期，在全球及新興市場配置中的重要性進一步提升，成為施羅德2027年重要配置區域。

施羅德今天發布2027全球投資關鍵10大預測，其中特別提到台股，認為相對新興市場，建議做多台股。

近藤敬子表示，台灣的投資價值不僅來自AI題材，更在橫跨半導體、零組件、伺服器及相關基礎建設的完整產業鏈，使投資人得以從不同環節參與AI的長期發展。

從區域配置來看，近藤敬子認為，台灣企業獲利預期持續上修，使其相較整體新興市場更具吸引力。

在其他股票市場方面，近藤敬子認為，2027年美國企業獲利成長可望逐步擴散至更多產業；AI的影響也將由科技業延伸至醫療保健，協助提升藥物研發效率並改善醫療體系成本；歐洲及日本銀行股明年有望受惠於殖利率曲線趨陡與結構性較高的利率環境。

施羅德今天提出2027年全球投資關鍵10大預測包括做多美國股票；相對新興市場，做多台灣股票；做多醫療保健類投資；做多歐洲及日本銀行股；做多可轉債及非投資等級債券。

其他預測還包括做多證券化信用資產；做多新興市場當地貨幣債券；相對原油，做多工業金屬；做多避險基金；做多實質資產。