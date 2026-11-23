台股寫下近七個月來股價低位，法人表示，短期在國際不確定性陰霾尚未散去，台股波動增溫，操作上更需審慎因應，但中長期來看，鑒於基本面並未出現疑慮，待籌碼沉澱後盤面表現有望回穩，當前應屬多頭整理，後市表現仍不看淡，對於屬性偏穩健的投資人若擔心波動風險，不妨可透過台股平衡基金來因應，兼顧機會與風險。

今年來台股平衡基金前十名績效仍在20%以上，表現最佳的群益平衡王基金累積報酬更有36.67%、聯邦金鑽平衡基金則以36.11%緊追在後。其他上榜的產品還包括摩根平衡基金、群益安家基金、野村平衡基金，績效落在31%~32.8%間，投資人不妨多留意關注。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫表示，近期全球科技股面臨評價修正，市場對AI投資效益疑慮升高，資金調節高估值科技股，也令台股短線波動明顯增溫，考量當前資金面仍偏弱下，短期震盪行情料持續，投資尚須審慎看待市場波動，避免過度追價，並以分批布局方式參與市場機會，建議穩健型投資者可參考台股平衡基金，透過其因應市況變化調整股債比例，既有助降低投組波動，也能掌握市場走升契機，為進可攻、退可守的投資工具。

群益安家基金經理人張晏禎表示，受到國際利空干擾，近期台股震盪回檔，尤以AI科技產業前景與變現能力最受矚目；不過，全球AI長線發展趨勢並未改變，當中代理式AI的演進為核心驅動因素，推動算力消耗激增，因此，半導體獲利成長仍可望再加速。鑒於AI概念股仍是台股投資主軸，只是從過去全面齊漲，轉為輪動加速，故在投資上可朝具備市占與技術優勢之標的配置，留意AI伺服器升級、光通訊規格提升以及先進製程資本支出擴張所帶來的結構性成長契機。