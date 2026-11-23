美股延續震盪偏弱走勢，市場情緒明顯降溫，四大指數周線均下跌，與AI連動的費城半導體指數跌勢最重，成為這波科技股修正的重災區。法人表示，半導體股首當其衝，主要與市場重新檢視AI投資熱潮有關。

過去幾年AI基礎建設需求快速擴張，帶動晶片族群營收與股價同步走高，但隨著估值墊高，市場關注焦點也開始轉向實際獲利，加上輝達風波使整體市場情緒不穩定，進一步加重投資人疑慮。

但若將時間拉長，這波修正並不等同於AI與科技產業的長期趨勢反轉。AI、雲端運算、先進半導體以及資料中心仍是科技產業中長期的重要成長方向。以NASDAQ指數為例，其涵蓋的大型科技企業掌握全球雲端、軟體、數位廣告及AI服務等核心市場，相較費城半導體指數，本波修正期間跌幅相對較輕。

法人表示，短線上科技與半導體族群仍處於信心修復階段，在市場重新確認AI資本支出的投資效益與大型科技企業獲利能見度以前，科技族群震盪加劇的情況可能延續；但中長期來看，若AI、雲端及半導體持續轉化為企業營收與現金流，結構性成長動能仍未消失，經過估值修正後，反而有機會讓股價重新回到更貼近企業基本面的水準。

中信NASDAQ ETF（009800）經理人張圭慧表示，NASDAQ涵蓋軟體、雲端、電商、數位廣告及半導體等不同科技次產業，在科技產業長期趨勢未出現反轉的情況下，近期修正亦提供投資人重新檢視科技資產配置的機會。投資策略上，現階段不宜過度追逐短線反彈或試圖預測市場低點。