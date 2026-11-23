近月全球科技股遭遇重挫，台股也陷入劇烈修正，市場避險情緒升溫，資金開始尋找科技股以外的防禦型標的。相較之下，生技醫療類股展現抗震韌性，帶動相關基金逆勢突圍，成為市場震盪下的資金避風港。

近期全球科技股票大幅修正之際，資金逐漸從高估值科技股轉向具備防禦特性及長期成長潛力的醫療產業，醫療類股形成多頭排列。根據Bloomberg資料統計自2009年至2025年期間，歷年第4季醫療類股正報酬的機率為82%，且平均漲幅達4.1%。

值得注意的是，根據晨星統計至18日，觀察生技醫療相關基金近月績效表現，包括：瑞銀（盧森堡）生化股票漲8.8%、瑞銀（盧森堡）健康轉型漲8.0%、法巴健康護理創新股票漲7.6%、富蘭克林華美全球醫療保健漲7.52%、百達-生物科技漲7.25%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航漲7.2%、宏利環球基金-康健護理漲6.98%、富達基金-永續發展全球健康護理漲6.96%、摩根環球醫療科技基金-JPM環球醫療科技漲6.95%、富蘭克林華美生技漲6.8%、玉山全球醫療生化基金漲5.1%。

玉山全球醫療生化基金經理人常李奕翰表示，尤其美國期中選舉後，醫療相關產業投資氣氛升溫，因為民主黨傾向恢復ACA補貼及擴大醫療補助，可提升保險覆蓋率與醫療利用率。投保率提升將增加手術與服務需求，帶動人工關節及各類手術耗材銷售成長。他表示，隨著大型製藥公司併購增溫，有助推升產業評價，且反映在股價上。幾乎所有重要廠商過去12個月內都宣布至少一筆10億美元以上的生物製藥交易。