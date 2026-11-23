台股上周五（20日）收在36,033.29點，寫下近七個月來股價低位。法人表示，短期在國際股市陰霾尚未散去，台股波動增溫，操作更需審慎因應；不過，中長期來看，後市表現仍不看淡，對於屬性偏穩健的投資人若擔心波動風險，不妨可透過台股平衡基金來因應，兼顧機會與風險。

台股平衡基金今（2026）年來前十名績效仍逾20%，表現最佳的群益平衡王基金累積報酬更有36.67%、聯邦金鑽平衡基金則以36.11%緊追在後；摩根平衡基金、群益安家基金、野村平衡基金績效在31%~32.8%。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫表示，近期全球科技股評價修正，市場對AI投資效益疑慮升高，資金調節高估值科技股，也令台股短線波動明顯，考量當前資金面偏弱，投資須審慎，避免過度追價，分批布局參與市場機會，穩健型投資者可聚焦台股平衡基金。