國際市場利空接連襲來，聯準會官員鷹派發言更強化市場對12月的升息預期，投資氣氛更趨謹慎下，也讓部分資金轉向配置於具穩健收益特性的債券資產，統計11月以來投信發行債券ETF表現，共有32檔逆勢繳出正報酬，以11月來日均量觀察，尤以存續期間短、利率敏感度低又具備收益的非投等債、短天期債與投資級產業債ETF交投熱絡。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人呂汶芳指出，近期通膨壓力再度升溫，也更進一步強化市場對於聯準會12月升息預期，短天期投資等級債因存續期短，利率敏感度低，並且享有高信評與高流動性優勢，資產與債信品質無虞，現階段仍可望吸引資金配置，建議投資人不妨適度布局短天投等債ETF。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄表示，近期受到AI股估值調整、美國期中選舉共和黨慘敗等影響，股市波動加劇、震盪回檔，也讓部分資金轉向具穩健收益性質的標的配置，既能建立債息來源、又兼顧債信品質與產業趨勢的投資級產業債亦為選項之一。其中，電信服務業因具備剛性需求，加上隨5G功能推動行動網路流量成長，有助為電信運營商帶來商機，債息發放也有望延續相對穩定的態勢。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵指出，近期市場波動劇烈，考驗投資人對科技股、利率與全球風險的判斷。在市場動盪的情況下，短天期的美債投資價值浮現。因短天期的公債存續期間短，受到利率影響低，現階段能帶來相對穩定的報酬，再加上美國公債具備高信評與高流動性優勢，風險較低，適合做為資金停泊的資產配置的工具之一。

中信高評級公司債ETF經理人張瓈尹分析，最近市場開始擔心AI投資規模太大、企業借錢太多，加上期中選舉中民主黨取得德州、維琴尼亞州、俄亥俄州等州長席位，市場擔心資料中心建設熱潮將會延後或被迫中止，股市容易出現劇烈震盪。