展望2027年，法人指出，亞洲經濟展望優，資本支出範圍也擴大到更多產業，建議在投資時也掌握亞洲多元投資契機。AI投資仍是重要成長動能，近期股價持續震盪，反而提供逢低布局機會。

摩根士丹利（大摩）證券預估，2027 年亞洲實質國內生產毛額（GDP）將成長 4.6%。資本支出與工業投資仍是主要成長動力，投資範圍也從AI與半導體延伸至一般工業與能源等領域。非科技出口回升，有望透過就業及所得改善，進一步支撐消費。

大摩預估，2027年全球實質 GDP將成長 3.4%，美國的AI投資與消費持續支撐全球需求，台灣與南韓在全球半導體供應鏈中仍扮演重要角色。

此外，大摩將台灣2027年實質GDP成長率從7.6%上修到8.7%，反映AI硬體出口持續支撐本地設備投資及晶圓廠擴產；2027年成長率較2026年的13.5%放緩，主要是基期較高。

富蘭克林投顧表示，亞洲單一區域匯聚全球多元優勢。南韓為全球前十大出口國，推動「企業價值提升計畫」，是全球資訊科技供應鏈的重要一環。台灣同為全球資訊科技供應鏈重要的一環，高科技產業聚落完整，且目前仍處於較低利率的環境。

富蘭克林投顧指出，印度人口結構年輕化，經濟高速成長，信貸市場滲透率仍低，具長期擴張空間。中港股評價可能已觸底，配合基本面逐步改善，又受惠於全球需求，後市可期。東協消費成長強勁，外國投資持續增加，受惠於全球供應鏈多元化。

科技股持續修正，富蘭克林投顧表示，目前AI供應鏈的基本面並未反轉，但流動性、籌碼與評價修正仍可能延續。投資人已從追逐成長題材，轉而檢視科技巨擘AI資本支出的資金來源與商業變現能力。如果市場進一步修正，反而可能為2027年創造較具吸引力的布局條件。

富蘭克林投顧建議，投資上宜以大型龍頭股為核心，搭配具明確競爭優勢的利基公司，並透過跨資產、跨市場、跨產業的配置，降低單一資產與單一題材風險。