加權指數自10月初逼近50,000點的高點回落，11月一度下探至37,837點，高低差距12,131點，在近期的加劇動盪中，成立滿十年的長青台股基金，持續獲得定時定額的長線資金青睞，績效前十中有六檔逾四成，表現贏大盤。

攤開今年來定時定額扣款金額增幅排行，野村鴻運以240.6%的增幅，在成立滿十年的台股股票基金中排名第一，總金額達8,361.2萬元，創新高。群益長安、野村台灣運籌分別以217.5%、184.3%位居第二、三名，其後依序還有台中銀大發、群益中小型股、野村中小、統一龍馬、統一中小、國泰大中華、野村優質，增幅介於127.5%至182.6%間。

觀察入榜的長青基金績效表現，截至昨（19）日，集中市場加權指數漲幅為32.6%，同期間，統一中小以44.7%表現位居第一，其次為野村鴻運44.2%、統一龍馬41.02%、野村中小41.01%、野村優質40.7%、野村台灣運籌40.5%、共六檔報酬率超過四成。

野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，這波修正主要反映黃仁勳辭職輝達執行長、美國升息疑慮，以及期中選舉後資料中心建置可能放緩的擔憂，目前尚未看到經濟衰退或企業獲利轉差的跡象。2027年資料中心建置案多已核准，輝達2027年訂單也大致底定，台股2027年獲利仍可望成長約三成。

第4季雖可能處於空窗震盪期，但籌碼經過整理，加上明年第1季新世代平台可望大量出貨，對後市仍抱持相對樂觀看法，建議投資人避免追高殺低，透過定時定額分批布局，參與長線趨勢。

統一中小基金經理人莊承憲表示，市場近期受到美國政策不確定性紛擾而重挫，但政治不確定性緩和後，股市將回歸基本面，AI產業有望引領台股呈長線多頭。