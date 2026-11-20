美國期中選舉後，市場對人工智慧（AI）資料中心建設前景疑慮升溫，引發金融市場劇烈震盪，法人建議，年底不妨先從資產健檢著手，掌握檢視持股集中程度、安排收益與進場條件、預留明年用款資金等三重點，保有投資成果時，並為後續機會做好準備。

群益金鼎證券表示，首先，檢視持股集中程度，找出跨市場配置的盲點。即使已經買入台股、美股與ETF，仍可能集中於同一產業，建議將個股、ETF與基金的主要持股合併檢視，除了找出重複持有的企業，也要掌握相關產業的總比重，避免資金押在同一個方向。

其次，兼顧收息與布局，為資金安排不同任務。若股票上漲後占整體資產的比重已高於原先規畫，可適度實現部分獲利，轉向海外債券等收益配置。

群益證分析，中長天期的美元投資等級公司債殖利率達5%以上，高利率環境為債券投資創造難得的收益黃金期。挑選時可比較信用評等、到期日與發行產業，並配合美元資金需求，增加利息收入。

至於準備投入股市的資金，則可先設定看好的標的與願意承接的價格。對「想買，但希望價格低一點」且符合資格的投資人，也可評估FCN或是ELN等結構型商品，依契約條件爭取期間收益，並在符合條件時按約定價格承接標的，讓等待進場也有收息機會。

第三，預留明年用款，讓投資期限配合生活需求。進行上述配置前，可先盤點明年的稅款、保費、教育費與生活備用金，留足所需後，再安排其餘資金的投資期限。