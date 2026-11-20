印度股市近期強勢反攻，成為全球震盪行情中的亮點。印度Nifty 50指數近月大漲11.4%、昨（19）日再漲1.1%，帶動印度基金近月績效同步走強。法人表示，儘管AI發展可能衝擊印度IT服務出口，但強勁內需、資本支出及製造業轉型，仍為印度經濟增添成長動能。

針對近期市場，安聯投信表示，科技與半導體市場仍可能維持較高波動，政策、資金流向與企業財報均可能帶來震盪，不過AI投資主軸並非退潮，而是由題材擴散進一步進入基本面驗證與贏家篩選階段。

根據晨星統計至17日，觀察近月印股基金績效表現，包括：景順印度股票漲12.6%、元大印度漲12.5%、安聯印度精選漲11.9%、東方匯理基金印度股票漲11.88%、聯博-印度成長漲11.84%、滙豐環球投資基金-印度股票漲11.3%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度漲11.24%、摩根印度漲11.21%、摩根士丹利印度股票漲11.0%、宏利環球基金-印度股票漲10.5%等，皆達10%以上，表現亮眼。

值得注意的是，印度內需，尤其資本支出（Capex）目前仍維持強勁，但市場開始關注人工智慧（AI）快速發展，對印度國際收支、高生產力就業機會及中長期經濟成長潛力帶來的衝擊。

不過，根據摩根士丹利（大摩）證券印度科技產業分析師Gaurav Rateria預期，就目前而言，AI對印度服務出口的衝擊尚未反映在實際數據上。

截至2026年10月，印度以美元計價的服務出口年增率仍維持在10%至15%。AI帶來的影響將逐步顯現，2026至2031財年印度資訊科技（IT）服務出口成長恐明顯放緩，年均複合成長率（CAGR）降至4.4%，相關產業就業人數也可能停滯，遠低於過去十年平均11%的成長幅度。

相較之下，Gaurav Rateria指出，印度商品出口有望成為支撐經濟成長的另一股力量。在基本情境下，預期印度將逐步提高在全球商品出口市場的市占率。印度政府近年積極推動製造業發展，吸引電子製造業投資，已初步展現成效，未來隨著電子產品及能源轉型相關商品製造規模擴大，可望進一步帶動商品出口成長。