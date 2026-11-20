金管會推動「台灣個人投資儲蓄帳戶」第二階段（TISA 2.0），計畫納入租稅優惠，每人每年最高將享有2.4萬元減稅額度。面臨外界「圖利特定產業」的質疑，投信投顧公會理事長尤昭文昨（19）日指出，TISA可望提升個人財務、政府財務及台灣資本市場三大韌性。

尤昭文表示，經濟合作發展組織（OECD）建議，維持退休生活的理想所得替代率約70%。台灣民眾所得替代率仍然偏低，只有約40~50%。TISA鼓勵國人以定期定額方式長期投資，由於TISA 2.0規劃民眾年滿60歲或投資滿30年才能免稅提領，可望提高民眾在退休後的所得替代率。

TISA 2.0三大韌性

尤昭文強調，TISA並非台灣自己的發明，美國、日本、澳洲等都有這樣的機制，讓民眾透過有紀律的長期投資來彌補退休金不足，提高所得替代率。也就是說，TISA可望提升個人財務的韌性。

在政府財務方面，尤昭文指出，金融總會在兩年前提出的金融建言白皮書中，已評估TISA稅務影響。假設TISA基金全投入台股，以每人每年2.4萬元的減稅額度來計算，如果參與TISA人數達65萬人，每年所得稅收可能減少19億元，但證交稅可望增加50億元；如果參與TISA的人數達345萬人，每年所得稅收可能減少99億元，但證交稅收可能增加1,300億元。

在台灣資本市場韌性方面，尤昭文指出，依照各國經驗及目前TISA的現況來看，資金大都投入本國股市，形成穩定的「內資」力量。美國有401（K）的支撐，資金長期流入美股。

尤昭文指出，在政府仍未推出稅務優惠之前，投信業者已先行讓利，推出TISA級別基金，以經理費打折的方式，鼓勵國人長期定期定額準備退休金。

TISA於2025年7月上路，現在前十大TISA級別基金中有九檔投資台股。尤昭文說，即使在台股下跌時，TISA機制有助於定期定額資金源源不絕流入台股。