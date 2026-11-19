美銀美林11月經理人調查顯示，AI多頭踩煞車，基金經理人科技股配置達20年最大降幅，顯示高度集中的AI交易進入壓力測試與重新定價階段，但經理人對景氣與股市仍維持偏多立場，整體股票仍維持明顯加碼、現金水位降至3.6%。

調查於本月6~12日進行，對象為169名經理人，共管理4,610億美元資產。全球經理人對AI資本支出規模、資金來源及投資回報的疑慮快速升高，促使資金降低科技類股配置，並轉向債券、醫療與消費類股。在總體經濟前景方面，預期會軟著陸的經理人比率從40%上升至50%，預期硬著陸的比率由6%下滑至3%，對通貨膨脹的預期也降到2024年10月以來最低。不過，預期成長動能轉弱的程度為4月以來最悲觀，顯示經理人對未來成長前景轉趨謹慎。

AI資本支出成為本月調查最大焦點，認為企業投資過度的經理人比率升高到調查紀錄新高；預期未來六個月內將有AI超大規模雲端服務商宣布削減資本支出的比率，更由10月的30%大幅升至52%。

當被問及企業應如何運用現金流時，42%經理人希望企業改善資產負債表，33%希望增加股東回饋，僅16%主張擴大資本支出，為2020年5月以來最低水準。

當問及2027年可望表現最佳的資產類別時，36%的經理人認為是國際股票、24%預期為美股、17%預期為黃金，表現最佳的股價指數前三名分別為那斯達克、新興市場與歐洲STOXX 50指數。在擁擠交易方面，「作多全球半導體」持續高居最擁擠交易首位，但認同比率由10月的45%進一步下降至39%，較2026年7月高峰的82%大幅下降；「作空中國大陸股票」及「作多科技七雄」分別以14%與12%居次，顯示投資人並未全面否定AI長期發展趨勢，但已開始降低過度集中的科技與半導體部位。