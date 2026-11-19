以AI為主的股市暴漲暴跌，波動風險增加。法人指出，市場面臨集中度、估值及通貨膨脹等三大風險，最好採取智慧優化價值選股策略，以便在參與全球市場成長的同時，也能降低人為因素及分散風險。

澳洲首源（First Sentier）集團旗下RQI Investors高級量化基金經理及Alpha研究主管吉多（Ron Guido）昨（18）日來台指出，全球股市面臨集中度風險，從美國超大型企業主導，也擴大到亞洲等其他市場。一旦擁擠交易出現平倉，且市場龍頭劇烈震盪，投資組合將承受過高的風險。

吉多表示，市場集中度高，股價頻創歷史新高。當資本支出效應不如預期，或是某些投資主題退燒，則高估值科技龍頭更容易受到市場波動加劇的衝擊。另外，利率長時間走高，地緣政治局勢緊張與能源壓力交織，通膨與債券利率居高不下，股債市可能同步下跌，導致更難獲得可靠的實質收益。

RQI成立於2008年，採用以研究為基礎的量化投資流程，將AI及機器學習納入投資流程的經驗超過10年，分析廣泛的企業投資範疇，從中發掘潛在投資機會。

吉多表示，以RQI全球智慧優化價值基金為例，透過機器學習並運用超額報酬訊號模型進行額外分析，結合前瞻性指標（如分析師預期修訂、AI語意分析等），在持有500至700檔股票以確保分散度的同時，協助識別並避開潛在的「價值陷阱」，優化獲取超額報酬的能力。

吉多表示，透過系統化價值策略，可以降低對少數指數權重股的依賴，融合主動洞察及風險控管，進行多元化配置，涵蓋各類股、產業及市場的投資機會，追求長期穩健的績效。

RQI全球智慧優化價值基金由國泰投顧擔任總代理。晨星統計，到今年10月底，以美元計價，這檔基金今年來上漲14.2%，高於同類基金平均的9.9%；一年來上漲19.2%，高於同類平均的14.3%。如果選擇美元月配息級別，今年來的年化配息率約5%。